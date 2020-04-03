Радий Хабиров напомнил об ответственности начальников и руководителей здравоохранения
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что большинство очагов заболевания коронавирусом зарождаются в России в медицинских учреждениях. Руководитель региона выразил опасение, что такое может случиться и в Башкирии.
«Я уже столкнулся с тем, что некоторые руководители системы здравоохранения безответственно подходят к этим вопросам. Вы знаете, о ком я говорю и что я говорю. У меня просьба – если надо, соберите всех начальников и руководителей здравоохранения, вы наверное с ними работаете. Еще раз скажите им об особой ответственности, потому что, как только заходит туда инфекция, мы больницу закрываем. Понимаете? И позорище будет, когда вот, не дай Бог, мы такое допустим. <....> Просто обратите внимание, уже не первый случай, когда именно по здравоохранению у нас что-то там какой-то тревожный сигнал прилетает», – увещевал он министра здравоохранения Максима Забелина.переживал за Сибай и Баймак. Глава выразил опасение, что именно там может быть крупный очаг коронавирусной инфекции, он заявил, что боится, что Сибай «стрельнет». Напомним, на минувших выходных стало известно о том, что в Сибае на местном рынке торговали два продавца, которые вернулись из Арабских Эмиратов и не остались на самоизоляции. Анализы подтвердили, что они были заражены коронавирусом.
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