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Радий Хабиров поручил помочь деньгами жителям республики, которые застряли за рубежом

Добавлено: 03.04.20
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Рубрика: Политика
Теги: коронавирус в башкирии
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Радий Хабиров поручил помочь деньгами жителям республики, которые застряли за рубежом

Радий Хабиров обязал Госкомитет по туризму Башкирии обеспечить всех жителей республики, которые находятся заграницей, деньгами. Об этом он сообщил сегодня, 3 апреля, на совещании в правительстве Башкирии.



— Не дай бог, человек остался заграницей, да еще без денег. Мы должны помогать. Деньги мы найдем для этого, — заявил Радий Хабиров.

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За границей остается 368 жителей Башкирии. Среди перечисленных стран — Таиланд и Бали. Самая тяжелая ситуация в Индии — там находится 81 турист из республики.
— Все данные мы передали в МИД, ждем его решение, когда будет всеобщая эвакуация, потому что там сложная ситуация. Были случаи, когда наши туристы приезжали в аэропорт и разворачивались, — сообщил председатель Госкомитета по туризму Башкирии Салават Нафиков. — Когда тяжелые случаи, мы помогаем, кому деньги нужны. Но всем помочь, конечно, тяжеловато будет.
Напомним, в республике из-за коронавируса ограничили въезд в Белорецкий район. Об этом сообщил врио главы администрации района Андрей Иванюта на официальной странице в социальной сети «Вконтакте».

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Источник: ufa1.ru
Фото: prensalibre.com
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