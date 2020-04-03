Радий Хабиров поручил помочь деньгами жителям республики, которые застряли за рубежом

Радий Хабиров обязал Госкомитет по туризму Башкирии обеспечить всех жителей республики, которые находятся заграницей, деньгами. Об этом он сообщил сегодня, 3 апреля, на совещании в правительстве Башкирии.







— Не дай бог, человек остался заграницей, да еще без денег. Мы должны помогать. Деньги мы найдем для этого, — заявил Радий Хабиров.

— Все данные мы передали в МИД, ждем его решение, когда будет всеобщая эвакуация, потому что там сложная ситуация. Были случаи, когда наши туристы приезжали в аэропорт и разворачивались, — сообщил председатель Госкомитета по туризму Башкирии Салават Нафиков. — Когда тяжелые случаи, мы помогаем, кому деньги нужны. Но всем помочь, конечно, тяжеловато будет.

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Фото: prensalibre.com