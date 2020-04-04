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"Без вас нам не справиться": Хабиров обратился к родителям школьников

Рубрика: Политика
Теги: коронавирус в башкирии
"Без вас нам не справиться": Хабиров обратился к родителям школьников

Глава Башкортостана Радий Хабиров опубликовал новый пост в социальных сетях. В нем он рассказал очень важные подробности процесса онлайн-обучения в школах Башкирии и обратился к родителям школьников.



— Жизнь продолжается. С 6 апреля наши дети начинают учиться максимально полноценно, насколько это возможно в рамках дистанционного образования, — констатировал Радий Хабиров. — Не надо забывать, что поступать в вузы и ссузы им предстоит в конкурентной среде.

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Как отметил Глава региона, это время упускать нельзя — нужно сделать все возможное, чтобы учёба в текущих условиях была эффективной для ребят — ведь важно будущее каждого нашего школьника.
— И без родителей нам не справиться, — уверен Радий Хабиров.
По словам руководителя республики, со следующей недели в каждой школе региона учебный процесс будет организован в зависимости от оснащённости и технических возможностей. Это будут и учебные кейсы на электронных или бумажных носителях, и онлайн-занятия.
— Прошу обеспечить вашим детям максимально комфортные условия для обучения, — призвал родителей Радий Хабиров.


Руководитель региона сообщил, что сам проведет первый урок уже в понедельник, ну а после на регулярной основе к открытым урокам подключатся министры, руководители различных ведомств, эксперты — чтобы у детей Башкирии была информация из первых рук о самом интересном.

— Вместе с тем будем рассказывать и о том, как проходит борьба с распространением коронавируса, — отметил Радий Хабиров, приложив к своему посту ссылки на полезные учебные ресурсы и дистанционные курсы.

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Источник: www.i-gazeta.com
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