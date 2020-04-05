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Правительство Башкирии намерено вернуть туристов застрявших за границей

Рубрика: Политика
Теги: коронавирус в башкирии
Правительство Башкирии намерено вернуть туристов застрявших за границей

На брифинге минздрава Башкирии сообщили, что несмотря на закрытие международных границ, в региональном правительстве по-прежнему планируют вернуть туристов, которые остались за пределами России.



«Принято решение и на федеральном уровне через Министерство иностранных дел. Идет сбор, анализ и оповещение всех граждан, которые находятся за рубежом. На эти цели выделено более чем 500 млн рублей – это те средства, которые позволят оплатить, компенсировать проживание жителей Российской Федерации, пока не будет дано разрешение на въезд», – прокомментировал министр здравоохранения Максим Забелин.

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Он также заверил, что всех встречающих будут проверять на наличие коронавирусу. 

По последним данным регионального минздравав Башкирии нет новых случаев инфицирования COVID-19, их по-прежнему десять. Трое выписаны, состояние семи остальных стабильное.  По состоянию на 13:00 в стационарах с подозрением на коронавирус находятся 89 человек, 12 из них – несовершеннолетние. 

Напомним, челябинец, торговавший мясом в Сибае, успел заразить своего шестимесячного внука  

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Источник: gorobzor.ru
Фото: allufa
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