Правительство Башкирии намерено вернуть туристов застрявших за границей

На брифинге минздрава Башкирии сообщили, что несмотря на закрытие международных границ, в региональном правительстве по-прежнему планируют вернуть туристов, которые остались за пределами России.







«Принято решение и на федеральном уровне через Министерство иностранных дел. Идет сбор, анализ и оповещение всех граждан, которые находятся за рубежом. На эти цели выделено более чем 500 млн рублей – это те средства, которые позволят оплатить, компенсировать проживание жителей Российской Федерации, пока не будет дано разрешение на въезд», – прокомментировал министр здравоохранения Максим Забелин.



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Фото: allufa