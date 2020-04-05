Правительство Башкирии намерено вернуть туристов застрявших за границей

На брифинге минздрава Башкирии сообщили, что несмотря на закрытие международных границ, в региональном правительстве по-прежнему планируют вернуть туристов, которые остались за пределами России.
«Принято решение и на федеральном уровне через Министерство иностранных дел. Идет сбор, анализ и оповещение всех граждан, которые находятся за рубежом. На эти цели выделено более чем 500 млн рублей – это те средства, которые позволят оплатить, компенсировать проживание жителей Российской Федерации, пока не будет дано разрешение на въезд», – прокомментировал министр здравоохранения Максим Забелин.
Он также заверил, что всех встречающих будут проверять на наличие коронавирусу.
По последним данным регионального минздрава, в Башкирии нет новых случаев инфицирования COVID-19, их по-прежнему десять. Трое выписаны, состояние семи остальных стабильное. По состоянию на 13:00 в стационарах с подозрением на коронавирус находятся 89 человек, 12 из них – несовершеннолетние.
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