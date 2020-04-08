Максим Ульчев может стать новым руководителем Агентства по печати и СМИ Башкирии

Максим Ульчев родился в феврале 1976 года в Уфе. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет. В 1997-2007 годах работал экономистом, возглавлял отдел Башкирского отделения Сбербанка, занимал должность заместителя министра внешнеэкономических связей, торговли и предпринимательства Башкирии. На выборах главы Башкирии в 2019 году работал финансовым уполномоченным кандидата от «Единой России» Радия Хабирова.
Агентство по печати и СМИ Башкирии курирует работу издательств «Башкортостан», «Китап», «Белая река», ИД «Республика Башкортостан», ТРК «Башкортостан». Ведомство распределяет госконтракты на освещение деятельности органов власти республики. В 2018 году их объем составил, по данным kartoteka.ru, 53 млн руб.