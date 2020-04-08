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Максим Ульчев может стать новым руководителем Агентства по печати и СМИ Башкирии

Рубрика: Политика
Максим Ульчев может стать новым руководителем Агентства по печати и СМИ Башкирии

Новым руководителем Агентства по печати и СМИ Башкирии в ближайшее время может быть назначен Максим Ульчев, занимающий с 2010 года должность генерального директора госинформагентства «Башинформ».



О готовящемся назначении сообщил информированный источник в администрации главы республики. Господин Ульчев информацию не комментирует.

Должность главы агентства стала вакантной в марте, после того как ее оставил Борис Мелкоедов, управлявший ведомством с 2012 года. В середине марта он возглавил администрацию Зилаирского района.

Максим Ульчев родился в феврале 1976 года в Уфе. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет. В 1997-2007 годах работал экономистом, возглавлял отдел Башкирского отделения Сбербанка, занимал должность заместителя министра внешнеэкономических связей, торговли и предпринимательства Башкирии. На выборах главы Башкирии в 2019 году работал финансовым уполномоченным кандидата от «Единой России» Радия Хабирова.

Агентство по печати и СМИ Башкирии курирует работу издательств «Башкортостан», «Китап», «Белая река», ИД «Республика Башкортостан», ТРК «Башкортостан». Ведомство распределяет госконтракты на освещение деятельности органов власти республики. В 2018 году их объем составил, по данным kartoteka.ru, 53 млн руб.

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Источник: www.kommersant.ru
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