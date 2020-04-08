Максим Ульчев может стать новым руководителем Агентства по печати и СМИ Башкирии

Новым руководителем Агентства по печати и СМИ Башкирии в ближайшее время может быть назначен Максим Ульчев, занимающий с 2010 года должность генерального директора госинформагентства «Башинформ».







О готовящемся назначении сообщил информированный источник в администрации главы республики. Господин Ульчев информацию не комментирует.

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