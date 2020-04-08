"Победим и эту заразу коронавирусную": Путин обратился к жителям России из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами по коронавирусу обратился к жителям России.







«Понимаю, что уже накопились усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь», - говорит он.

«Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», - завершил он.



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Фото: из открытых источников

По его словам, «то, что каждый день подтверждает силу и сплоченность нашего общества» – это особенная ценность. Ведь миллионы людей помогают окружающим и «проявляют в это сложное время высокую гражданскую ответственность».