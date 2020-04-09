Хабирова возмутили безответственные родители нарушающие режим самоизоляции
Сегодня, 9 апреля, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве, глава республики Радий Хабиров жестко прошелся по безответственным родителям, которые нарушают режим самоизоляции.
Он подчеркнул, что некоторые из них продолжают гулять с детьми в парках и скверах, а также срывают огражения на детских площадках и пускают туда своих отпрысков.
- Абсолютно безмозглое поведение! Создают себе угрозу и другим окружающим! – с негодованием заявил Хабиров.Глава Башкирии распорядился запретить появление в общественных местах нерадивых жителей республики, нарушающих самоизоляцию.
Напомним, Хабиров поручил создать комиссию, которая будет отслеживать нарушения по коронавирусу на предприятиях
Источник:
www.ufa.kp.ru
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