Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Хабирова возмутили безответственные родители нарушающие режим самоизоляции

Хабирова возмутили безответственные родители нарушающие режим самоизоляции

Рубрика: Политика
Теги: коронавирус в башкирии
Хабирова возмутили безответственные родители нарушающие режим самоизоляции

Сегодня, 9 апреля, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве, глава республики Радий Хабиров жестко прошелся по безответственным родителям, которые нарушают режим самоизоляции.



Он подчеркнул, что некоторые из них продолжают гулять с детьми в парках и скверах, а также срывают огражения на детских площадках и пускают туда своих отпрысков.

В Башкирии из-за коронавируса ввели комендантский час для граждан старше 65 лет

Читайте также:

В Башкирии из-за коронавируса ввели комендантский час для граждан старше 65 лет
- Абсолютно безмозглое поведение! Создают себе угрозу и другим окружающим! – с негодованием заявил Хабиров.
Глава Башкирии распорядился запретить появление в общественных местах нерадивых жителей республики, нарушающих самоизоляцию.

Напомним, Хабиров поручил создать комиссию, которая будет отслеживать нарушения по коронавирусу на предприятиях 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.ufa.kp.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В Башкирии из-за коронавируса ввели комендантский час для граждан старше 65 лет
Общество
В Башкирии из-за коронавируса ввели комендантский час для граждан старше 65 лет
Хабиров поручил создать комиссию, которая будет отслеживать нарушения по коронавирусу на предприятиях
Политика
Хабиров поручил создать комиссию, которая будет отслеживать нарушения по коронавирусу на предприятиях
Хабиров призвал не допускать столпотворения в банках
ЖКХ
Хабиров призвал не допускать столпотворения в банках
Режим жесткой самоизоляции в Башкирии продлили на неделю
Здравоохранение
Режим жесткой самоизоляции в Башкирии продлили на неделю
Хабиров рассказал, как долго будет действовать режим полной самоизоляции
Политика
Хабиров рассказал, как долго будет действовать режим полной самоизоляции
"Наказать ее!": Хабиров потребовал наказать блогершу, игнорирующую карантин
Политика
"Наказать ее!": Хабиров потребовал наказать блогершу, игнорирующую карантин
В Уфе более 200 человек нарушают режим самоизоляции
Здравоохранение
В Уфе более 200 человек нарушают режим самоизоляции
Радий Хабиров пригрозил чиновникам, что не простит отсутствие коммунальной техники
ЖКХ
Радий Хабиров пригрозил чиновникам, что не простит отсутствие коммунальной техники
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: