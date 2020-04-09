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"Давайте прекратим побираться": Хабиров пристыдил главврачей больниц

Рубрика: Политика
Теги: коронавирус в башкирии
"Давайте прекратим побираться": Хабиров пристыдил главврачей больниц

Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании по профилактике коронавируса 9 апреля обратился к главврачам больниц республики.



Он сказал, чтобы они «не побирались», не просили огурцы и маски, отметив, что у государства есть деньги, чтобы им помочь, что Башкирия – богатая республика.

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«Обращаюсь к главным врачам всех наших больниц и руководителей медучреждений. Коллеги, у нас очень богатая республика, у нас очень серьезный бюджет. Давайте прекратим побираться. Прекращайте эту историю: «Дайте мне 50 повязок, дайте мне килограмм огурцов». Прекращайте эту историю. Максим Васильевич (Забелин, министр здравоохранения РБ – прим. ред.), переговорите с главными врачами, нужна помощь, сразу выделяем деньги. Мы подрезали многие наши объекты, программы только для того, чтобы у нас были резервы, которые мы в любой момент пустим туда, куда нужно», — сказал руководитель республики.
Напомним, в Башкирии из-за коронавируса ввели комендантский час для граждан старше 65 лет 

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Источник: www.bashinform.ru
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