Хабиров попросил православных не собираться в храмах на Пасху
В преддверии Вербного воскресенья и Пасхи глава Башкортостана Радий Хабиров призвал православных не собираться в храмах во время пандемии коронавируса.
Об этом он заявил в четверг, на совещании в республиканском правительстве.
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«Я прошу отработать таким образом, чтобы у нас не было скопления людей в храмах. Понимание в этом плане есть, с владыкой мы об этом говорили. Молиться, проводить какие-то ритуалы можно дома, просьба не собираться, — сказал Радий Хабиров. — Конечно, если мы хотим отличиться, чтобы наши какие-то храмы значились на карте Российской Федерации, как очаг заражения — это пожалуйста. Это на усмотрение людей».Напомним, Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании по профилактике коронавируса 9 апреля обратился к главврачам больниц республики.
Источник:
www.bashinform.ru
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