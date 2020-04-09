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Хабиров попросил православных не собираться в храмах на Пасху

Рубрика: Политика
Теги: коронавирус в башкирии
Хабиров попросил православных не собираться в храмах на Пасху

В преддверии Вербного воскресенья и Пасхи глава Башкортостана Радий Хабиров призвал православных не собираться в храмах во время пандемии коронавируса.



Об этом он заявил в четверг, на совещании в республиканском правительстве.

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«Я прошу отработать таким образом, чтобы у нас не было скопления людей в храмах. Понимание в этом плане есть, с владыкой мы об этом говорили. Молиться, проводить какие-то ритуалы можно дома, просьба не собираться, — сказал Радий Хабиров. — Конечно, если мы хотим отличиться, чтобы наши какие-то храмы значились на карте Российской Федерации, как очаг заражения — это пожалуйста. Это на усмотрение людей».
Напомним, Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании по профилактике коронавируса 9 апреля обратился к главврачам больниц республики.

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Источник: www.bashinform.ru
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