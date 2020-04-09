Хабиров попросил медиков РКБ не рисовать мрачную и необоснованную картину

На оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров не обошел стороной нашумевшую историю с Республиканской клинической больницей им.Куватова в Уфе, где оказались на карантине более тысячи человек.







Руководитель региона поблагодарил медиков за выдержку и высокий профессионализм. Однако попросил администрацию медицинского учреждения тщательнее подбирать слова для интервью. По мнению Радия Хабирова, руководство больницы несправедливо отражает происходящие там события.

— Я хотел врачей, которые там оказались, поблагодарить за выдержку. Они проявляют очень высокие качества медика и человека. Спасибо врачам, что они думают не только о себе, но и пациентах. Мне приятно, что руководство понимает все. Они в очень сложной ситуации, мы должны их поддержать. Единственная просьба. Надо проговорить, чтобы они были все-таки более разборчивы в тех, словах которые дают в интервью. Они рисуют мрачную картину и не очень обоснованную. Мы ничего не скрываем. И сейчас в прямом эфире обсуждаем деликатную тему. Спасибо врачам, — сказал Радий Хабиров.

Напомним, заведующая отделением ревматологии РКБ имени Куватова Римма Камалова в интервью изданию «Идель.Реалии» рассказала, что распространение коронавируса в больнице начали подозревать за несколько недель до закрытия.





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