Какие ограничение ввел сегодня Радий Хабиров в связи с угрозой распространения коронавируса

Глава Башкирии Радий Хабиров дал разъяснения по поводу изменений, которые он внес в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.







Руководитель региона отметил, что ближайшие две-три недели будут определяющими, и поэтому ничего более эффективного, чем соблюдение строгого режима самоизоляции, нет.

«Это наше спасение. Но мы должны договориться о том, как будем жить это время. Мы уже дали разрешение работать довольно большому числу наших предприятий. До понедельника определим и расширим этот круг. Но одновременно будем отзывать разрешения на работу тем предприятиям, которые будут вести себя безответственно, не соблюдая режим социальной изоляции и противоэпидемические мероприятия», – рассказал он.

«А именно, устанавливаем временные ограничения, если хотите - «комендантский час» для тех людей, которые наиболее уязвимы. Это наши дети, которые социально активны и часто являются переносчиками вируса, даже не подозревая об этом (для них полностью исключаем пребывание вне дома с 18 часов вечера и до 13 часов дня), и старшее поколение, кому больше 65 лет (с 18 вечера и до 10 утра все они должны находиться дома). Категорически запрещаем находиться в парках и скверах, все они закрыты. Всех нарушителей режима будем наказывать», – отметил он.

«Также с сегодняшнего дня все, кто прибывает к нам из Москвы, должны в обязательном порядке сдать анализ на covid-19 и уйти на 14-дневный карантин. При нарушении этого режима - будем привлекать к ответственности, вплоть до уголовной», – отметил Хабиров.

«С завтрашнего дня ГИБДД поручаем увеличить кордоны на выездах из городов, проверять выполнение наших требований. И еще раз подчеркну, что самое главное для нас сегодня – это социальная изоляция, исключение скученности людей. Еще одно. Мы получаем многочисленные просьбы об открытии салонов красоты. Понимая, что это тоже важно, поручаю правительству РБ рассмотреть такую возможность, при условии обеспечения безопасности людей», – подытожил он.









По словам руководителя региона, проверки начнутся уже с завтрашнего дня. Также изменения коснутся и режима изоляции. Радий Хабиров сообщил, что по нему усилятся меры.Глава также отметил, что усиливается контроль за соблюдением «жесточайшего карантина» теми, кто контактировал с инфицированными. Одновременно с тем будет усилена работа по патрулированию улиц.Что касается садов и огородов, то выезды разрешат с 10 апреля, но выехать на дачный участок можно только на личном автомобиле, предварительно зарегистрировав поездку на портале doroga02.ru.Ранее главврач Белебеевской Центральной районной больницы сообщил , что один из пациентов прибыл к ним из РКБ имени Куватова.

Сегодня, 9 апреля, на брифинге, посвященном распространению инфекции, министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что сейчас 22 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, выписаны 6, один человек находится на самоизоляции под жестким карантином.



Министр здравоохранения Максим Забелин сообщил результаты масштабного тестирования в Республиканской клинической больнице, где пока что наличие новой коронавирусной инфекции подтверждено у 50 человек.





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