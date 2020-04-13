Борис Мелкоедов назначен главой администрации Зилаирского района

Сегодня, 13 апреля, на еженедельном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров озвучил новые кадровые перестановки.







Так, главой администрации Зилаирского района назначен Борис Мелкоедов. Ранее он возглавлял агентство по печати и СМИ. Борис Мелкоедов сменил на посту Ильгиза Фаткуллина.

«Халилов остается в нашей обойме, мы уже обо всем договорились», - сказал Радий Хабиров.



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Помимо этого, мэром Салавата стал Игорь Миронов, ранее – первый заместитель министра промышленности и энергетики Башкирии. Экс-глава Салавата Динар Халилов ушел в отставку.начал трудовую деятельность в 1993 году с должности оператора технологических установок.В 1995–1997 годах – был председателем комитета по делам молодежи Администрации Зилаирского района РБ.В 1997 году – менеджер ООО Редакция газеты «Товары и услуги в Уфе».В 1997 году – начальник лаборатории Опытного завода Академии наук РБ.В 1997–2004 годах – ведущий специалист, главный специалист отдела по связям с общественностью Администрации президента РБ.В 2004–2008 годах – начальник Управления по делам печати, издательства и полиграфии при правительстве РБ.В 2008–2010 годах – начальник отдела по работе со СМИ Министерства регионального развития РБ.В 2010–2012 годах – министр связи и массовых коммуникаций РБ.С 2012 года – руководитель Агентства по печати и средствам массовой информации РБ.Биография Игоря Миронова не опубликована в общем доступе.