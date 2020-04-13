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Борис Мелкоедов назначен главой администрации Зилаирского района

Рубрика: Политика
Теги: руководство городов и районов
Борис Мелкоедов назначен главой администрации Зилаирского района

Сегодня, 13 апреля, на еженедельном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров озвучил новые кадровые перестановки.



Так, главой администрации Зилаирского района назначен Борис Мелкоедов. Ранее он возглавлял агентство по печати и СМИ. Борис Мелкоедов сменил на посту Ильгиза Фаткуллина.

Борис Мелкоедов временно возглавил Зилаирский район

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Помимо этого, мэром Салавата стал Игорь Миронов, ранее – первый заместитель министра промышленности и энергетики Башкирии. Экс-глава Салавата Динар Халилов ушел в отставку.
«Халилов остается в нашей обойме, мы уже обо всем договорились», - сказал Радий Хабиров.

Справка
Борис Мелкоедов начал трудовую деятельность в 1993 году с должности оператора технологических установок.
В 1995–1997 годах – был председателем комитета по делам молодежи Администрации Зилаирского района РБ.
В 1997 году – менеджер ООО Редакция газеты «Товары и услуги в Уфе».
В 1997 году – начальник лаборатории Опытного завода Академии наук РБ.
В 1997–2004 годах – ведущий специалист, главный специалист отдела по связям с общественностью Администрации президента РБ.
В 2004–2008 годах – начальник Управления по делам печати, издательства и полиграфии при правительстве РБ.
В 2008–2010 годах – начальник отдела по работе со СМИ Министерства регионального развития РБ.
В 2010–2012 годах – министр связи и массовых коммуникаций РБ.
С 2012 года – руководитель Агентства по печати и средствам массовой информации РБ.

Биография Игоря Миронова не опубликована в общем доступе.
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Источник: gorobzor.ru
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