Борис Мелкоедов назначен главой администрации Зилаирского района

Помимо этого, мэром Салавата стал Игорь Миронов, ранее – первый заместитель министра промышленности и энергетики Башкирии. Экс-глава Салавата Динар Халилов ушел в отставку.
«Халилов остается в нашей обойме, мы уже обо всем договорились», - сказал Радий Хабиров.
Справка Борис Мелкоедов начал трудовую деятельность в 1993 году с должности оператора технологических установок. В 1995–1997 годах – был председателем комитета по делам молодежи Администрации Зилаирского района РБ. В 1997 году – менеджер ООО Редакция газеты «Товары и услуги в Уфе». В 1997 году – начальник лаборатории Опытного завода Академии наук РБ. В 1997–2004 годах – ведущий специалист, главный специалист отдела по связям с общественностью Администрации президента РБ. В 2004–2008 годах – начальник Управления по делам печати, издательства и полиграфии при правительстве РБ. В 2008–2010 годах – начальник отдела по работе со СМИ Министерства регионального развития РБ. В 2010–2012 годах – министр связи и массовых коммуникаций РБ. С 2012 года – руководитель Агентства по печати и средствам массовой информации РБ.
Биография Игоря Миронова не опубликована в общем доступе. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram