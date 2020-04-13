В Башкирии депутатов попросили помочь деньгами, чтобы купить медицинские маски
В Башкирии депутатам Госсобрания — Курултая республики предложили оказать денежную помощь в борьбе с коронавирусом. По сообщению парламентариев определенная сумма, которая не разглашается, будет передана в ГУП «Башфармация» от каждого члена Госсобрания, на покупку индивидуальных средств защиты.
— В сложившейся ситуации необходимо мобилизовать максимум сил и средств на борьбу с распространением заболевания. В числе прочих мер, предпринимаемых депутатами Государственного Собрания, предлагается средства, которые выделяются каждому из депутатов на возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, перечислить для оказания поддержки нуждающимся категориям населения республики, — прокомментировал председатель Государственного Собрания — Курултая РБ Константин Толкачев.
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