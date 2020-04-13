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В Башкирии депутатов попросили помочь деньгами, чтобы купить медицинские маски

Рубрика: Политика
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии депутатов попросили помочь деньгами, чтобы купить медицинские маски

В Башкирии депутатам Госсобрания — Курултая республики предложили оказать денежную помощь в борьбе с коронавирусом. По сообщению парламентариев определенная сумма, которая не разглашается, будет передана в ГУП «Башфармация» от каждого члена Госсобрания, на покупку индивидуальных средств защиты.



— В сложившейся ситуации необходимо мобилизовать максимум сил и средств на борьбу с распространением заболевания. В числе прочих мер, предпринимаемых депутатами Государственного Собрания, предлагается средства, которые выделяются каждому из депутатов на возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, перечислить для оказания поддержки нуждающимся категориям населения республики, — прокомментировал председатель Государственного Собрания — Курултая РБ Константин Толкачев.

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Согласятся ли чиновники выделить такую помощью из своего кармана еще не известно.
— Также многие депутаты ведут предпринимательскую деятельность, сколько точно будет выделено денег, узнаем только после оказания данной помощи, — сообщили в пресс-службе парламента.
Кроме того, стало известно, что «Единая Россия» организовала выдачу бесплатных медицинских масок муниципальным районам, передала продукты питания, планирует передачу автотранспорта волонтерам и отдельным медучреждениям.

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Источник: ufa1.ru
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