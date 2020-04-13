В Башкирии депутатов попросили помочь деньгами, чтобы купить медицинские маски

В Башкирии депутатам Госсобрания — Курултая республики предложили оказать денежную помощь в борьбе с коронавирусом. По сообщению парламентариев определенная сумма, которая не разглашается, будет передана в ГУП «Башфармация» от каждого члена Госсобрания, на покупку индивидуальных средств защиты.







— В сложившейся ситуации необходимо мобилизовать максимум сил и средств на борьбу с распространением заболевания. В числе прочих мер, предпринимаемых депутатами Государственного Собрания, предлагается средства, которые выделяются каждому из депутатов на возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, перечислить для оказания поддержки нуждающимся категориям населения республики, — прокомментировал председатель Государственного Собрания — Курултая РБ Константин Толкачев.

— Также многие депутаты ведут предпринимательскую деятельность, сколько точно будет выделено денег, узнаем только после оказания данной помощи, — сообщили в пресс-службе парламента.



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Согласятся ли чиновники выделить такую помощью из своего кармана еще не известно.Кроме того, стало известно, что «Единая Россия» организовала выдачу бесплатных медицинских масок муниципальным районам, передала продукты питания, планирует передачу автотранспорта волонтерам и отдельным медучреждениям.