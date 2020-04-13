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Игорь Миронов назначен и.о. главы города Салавата

Рубрика: Политика
Теги: Салават
Игорь Миронов назначен и.о. главы города Салавата

Администрацию Салавата — третьего по величине города Башкирии — в ранге исполняющего обязанности главы возглавил бывший сотрудник «Газпром нефти» Игорь Миронов.



Конкурс на замещение вакантной должности назначен на 15 мая. Заявки от участников принимаются с 20 по 24 апреля, сообщает “Ъ-Уфа”.

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Биография
В администрации главы республики сообщили, что Игорь Миронов родился в 1979 году в Уфе, окончил экономический факультет Башгосуниверситета. В 1998-2001 годах руководил отделом реализации компании «Продуктсервис», затем — в департаменте стран Европы Минэкономразвития и торговли РФ. В 2004 году перешел на работу в «Сибнефть»: до 2006 года занимал должность ведущего специалиста департамента реализации нефтепродуктов. Затем, до 2014 года, работал в различных подразделениях «Газпром нефти»: в управлении реализации нефтепродуктов, управлении битумных материалов, управлении разработки и внедрения новых технологий. В 2015-2016 годах получил назначение заместителем генерального директора по производству и технологиям «Газпромнефть — битумные материалы», позже возглавил «Газпром нефть — Битум Казахстан». В 2017-2017 годах руководил программами по операционным проектам, Центром развития систем управления операционной деятельностью ПАО «Газпром нефть». В октябре 2019 года перешел на работу в министерство промышленности и энергетики Башкирии, где сначала получил должность заместителя министра, а затем первого заместителя министра.


Контракт с Динаром Халиловым, руководившим администрацией Салавата с февраля 2019 года, в субботу был досрочно прекращен по его собственному желанию.

Салават расположен на юге Башкирии. В городе проживают около 152 тыс. человек. Пиковый показатель населения был достигнут в 2002-2003 годах — 158,6 тыс.


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Источник: www.kommersant.ru
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