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Радий Хабиров назвал поведение главврача РКБ Эльзы Сыртлановой мужским

Рубрика: Политика
Теги: коронавирус в башкирии
Радий Хабиров назвал поведение главврача РКБ Эльзы Сыртлановой мужским

Накануне состоялся прямой эфир передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». В нем приняли участие Глава региона Радий Хабиров и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Они рассказали, как справляются с угрозой распространения коронавируса в своей местности.



Радий Хабиров поделился цифрами статистики в республике, отметив, что самой большой проблемой является очаг заражения в РКБ имени Г.Г.Куватова. Глава заявил, что этим должны разбираться эпидемиологи, а не он. Его волнует состояние и здоровье людей, которых на изоляции оказалось более 1200 человек.

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— Знаете, это как раз тот случай, когда все остальное можно потом посмотреть. В один момент много людей остались там. Мы решали бытовые проблемы, хотели им помочь. И в этой связи мне нужно было понять самому, что там происходит. Тяжелая там обстановка. Очень достойно себя ведут медики. Главный врач – женщина, но ведет себя, как мужчина, — отметил Глава Башкирии.
Напомним также, что у 1200 пациентов и медиков городской больницы № 1 в Стерлитамаке взяли анализ на коронавирус из-за одного заразившегося. Об этом сегодня, 13 апреля, рассказала пресс-секретарь профсоюза работников здравоохранения Ольга Сошникова
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Источник: proural.info
Фото: скриншот передачи
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