Тимур Мухаметьянов стал помощником Хабирова по строительству
Глава Башкирии подписал постановление о новом назначении. Экс-глава Гостранса Тимур Мухаметьянов получил новые полномочия: он займется вопросами развития дорожной и транспортной инфраструктуры, ЖКХ, благоустройства и строительства.
Напомним, чиновник возглавлявший с 2017 года пост Главы Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству освободил должность в прошлом месяце.
Напомним, что Глава Башкирии Радий Хабиров назначил нового председателя Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству. Им стал Алан Марзаев
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