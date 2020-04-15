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Тимур Мухаметьянов стал помощником Хабирова по строительству

Рубрика: Политика
Теги: аппарат Правительства Республики Башкортостан
Тимур Мухаметьянов стал помощником Хабирова по строительству

Глава Башкирии подписал постановление о новом назначении. Экс-глава Гостранса Тимур Мухаметьянов получил новые полномочия: он займется вопросами развития дорожной и транспортной инфраструктуры, ЖКХ, благоустройства и строительства. 

Напомним, чиновник возглавлявший с 2017 года пост Главы Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству освободил должность в прошлом месяце.

Напомним, что Глава Башкирии Радий Хабиров назначил нового председателя Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству. Им стал Алан Марзаев
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