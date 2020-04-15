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Путин поручил предоставить малым и средним компаниям прямую безвозмездную финансовую помощь

Рубрика: Политика
Теги: коронавирус в башкирии
Путин поручил предоставить малым и средним компаниям прямую безвозмездную финансовую помощь

Владимир Путин поручил включить в перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей компании, ведущие торговлю непродовольственными товарами.



Об этом он сообщил на совещании с членами Правительства России, трансляция ведется в эти минуты на канале «Россия 24». 

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Кроме того, глава государства поручил предоставить малым и средним компаниям прямую безвозмездную финансовую помощь. Эти средства предприятия смогут направить на выплату заработных плат и прямые неотложные нужды. 

Объем поддержки будет рассчитываться индивидуально, исходя из суммы 12,1 тысяча рублей на сотрудника. При этом основное требование к компаниям – максимальное сохранение занятости. Если это требование будет выполнено, то с 18 мая компании начнут получать финансовую поддержку за апрель, в июне – получат за май. 

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Источник: gtrk.tv
Фото: ТАСС
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