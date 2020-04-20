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Хабиров назвал возможные сроки выхода из режима самоизоляции

Рубрика: Политика
Теги: коронавирус в башкирии
Хабиров назвал возможные сроки выхода из режима самоизоляции

Глава РБ Радий Хабиров на оперативном совещании выразил надежду, что к концу мая в Башкирии можно будет выходить на улицу.



Руководитель республики упомянул об этом в контексте религиозных праздников. Он поблагодарил православных и представителей духовенства, которые не стали на Пасху идти в церкви. С аналогичной просьбой Радий Хабиров обратился к мусульманам.

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24 апреля начнется Рамадан, но до этого времени глава региона попросил не собираться и не проводить ужины. Он допустил возможность, что к Ураза-байраму, который пройдет 24 мая, ограничения уже будут сняты.

Глава РБ Радий Хабиров:
«Надеюсь, на Ураза-байрам будет режим выхода».
Напомним, РКБ им. Куватова после проведения финальной дезинфекции и выполнения предписаний санврачей будет работать, как ковидный центр в Башкирии.

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Источник: news102.ru
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