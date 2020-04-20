Хабиров назвал возможные сроки выхода из режима самоизоляции

Глава РБ Радий Хабиров на оперативном совещании выразил надежду, что к концу мая в Башкирии можно будет выходить на улицу.







Руководитель республики упомянул об этом в контексте религиозных праздников. Он поблагодарил православных и представителей духовенства, которые не стали на Пасху идти в церкви. С аналогичной просьбой Радий Хабиров обратился к мусульманам.

«Надеюсь, на Ураза-байрам будет режим выхода».

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