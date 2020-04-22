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Радий Хабиров рассказал, от чего у него опускаются руки

Рубрика: Политика
Радий Хабиров рассказал, от чего у него опускаются руки

Строительство Дворца борьбы в Башкирии отложено на неопределенный срок. Об этом заявил руководитель региона Радий Хабиров в социальных сетях. По его словам, от этого обстоятельства у него почти опускаются руки, так как политик уже в третий раз пытается возвести спортивное учреждение.



«Вообще – я упорный. Но здесь даже у меня почти опускаются руки. Первый раз – я попытался построить этот объект в 2006 году в Уфе, когда руководил администрацией президента РБ. Уже определили земельный участок. Но потом вынужден был переехать в Москву. Второй раз подступился к решению этой задачи в Красногорске <...> И здесь тоже с первых дней встал вопрос о необходимости строительства этого объекта – современного Дворца спортивной борьбы. Это не просто моя прихоть. Это дань уважения сотням тренеров, которые воспитали десятки тысяч ребят, которые радовали сотни тысяч болельщиков и привлекали детей с улиц к спорту», — отметил глава Башкирии.

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Строительство отложено в связи с непростой ситуацией с пандемии коронавируса в республике. Радий Хабиров попросил прощения у своего тренера и дал обещание все-таки построить Дворец борьбы и на открытии выступить самому.

«Но вот сейчас из-за коронавируса нам приходится резать бюджет. Мы понимаем, что нельзя трогать базовые вещи – экономику, инфраструктуру, дороги, ЖКХ, медицину. Прошу прощения у своего тренера Александра Николаевича, ветеранов, спортсменов, болельщиков, а также президента Федерации спортивной борьбы Михаила Мамиашвили – строительство Дворца борьбы мы пока откладываем. Но я его все равно построю и обязательно поборюсь с кем-нибудь на открытии», — говорится в его обращении.


Напомним, 21 апреля Радий Хабиров вновь внес изменения в указ о повышенной готовности из-за коронавируса. Согласно документу, теперь разрешено работать магазинам с детской одеждой и товарами для охоты. 


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Источник: gorobzor.ru
Фото: glavarb
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