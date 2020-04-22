В Башкирии водители будут оплачивать крупногабаритный груз
В Башкортостане собираются начать взимать плату за перевозки грузов крупных размеров. Соответствующие правки в закон хотят внести депутаты Курултая.
В республиканском парламенте хотят направить полученные средства в Дорожный фонд в рамках "Возмещения вреда дорогам". Добавим, что подобная плата уже взимается за транспортировку грузов большой массы и теперь законодатели Башкирии хотят ввести подобное для тех, кто везет крупногабаритный груз.
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Толмачев добавил, что принятие таких нововведений дает возможность согласовать законодательство Башкирии с федеральным и снять все неточности при взимании платы в республиканский Дорожный фонд.
Напомним, в Башкирии разрешили выезжать на охоту во время режима самоизоляции.
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