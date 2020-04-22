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В Башкирии водители будут оплачивать крупногабаритный груз

Рубрика: Политика
В Башкирии водители будут оплачивать крупногабаритный груз

В Башкортостане собираются начать взимать плату за перевозки грузов крупных размеров. Соответствующие правки в закон хотят внести депутаты Курултая.



В республиканском парламенте хотят направить полученные средства в Дорожный фонд в рамках "Возмещения вреда дорогам". Добавим, что подобная плата уже взимается за транспортировку грузов большой массы и теперь законодатели Башкирии хотят ввести подобное для тех, кто везет крупногабаритный груз.

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По словам Константина Толкачева, председателя Курултая, данное нововведение укладывается в юридические рамки Бюджетного кодекса РФ. Именно в нем содержится норма, где одним из источников финобеспечения таких фондов является плата для возмещения ущерба, что причиняется автодорогам федерального уровня, транспортными средствами, что перевозят грузы тяжеловесного, а также крупногабаритного типа.

Толмачев добавил, что принятие таких нововведений дает возможность согласовать законодательство Башкирии с федеральным и снять все неточности при взимании платы в республиканский Дорожный фонд.

Напомним, в Башкирии разрешили выезжать на охоту во время режима самоизоляции. 

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