В Башкирии водители будут оплачивать крупногабаритный груз

В Башкортостане собираются начать взимать плату за перевозки грузов крупных размеров. Соответствующие правки в закон хотят внести депутаты Курултая.







В республиканском парламенте хотят направить полученные средства в Дорожный фонд в рамках "Возмещения вреда дорогам". Добавим, что подобная плата уже взимается за транспортировку грузов большой массы и теперь законодатели Башкирии хотят ввести подобное для тех, кто везет крупногабаритный груз.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram