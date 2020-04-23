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Хабиров пожертвовал месячную зарплату в фонд помощи

Рубрика: Политика
Хабиров пожертвовал месячную зарплату в фонд помощи

На еженедельной оперативке в Правительстве Башкирии, посвященной недопущению распространения коронавирусной инфекции в Башкирии, Радий Хабиров рассказал, как пожертвовал свою месячную зарплату в целевой фонд "Наша забота" от партии "Единая Россия".



Он принимает средства от физических лиц в помощь гражданам, которые попали в трудную ситуацию из-за пандемии коронавируса. Он призвал руководителей крупных подразделений, у кого позволяет зарплата, последовать его примеру. 

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Радий Хабиров перевел свою зарплату на благотворительность. В финале очередного совещания в региональном кабмине он заметил, что расходы в связи с самоизоляцией падают. В этой связи у него на банковской карте накопились лишние средства.  

Радий Хабиров, Глава Башкирии:
Я вчера дома посидел. Зарплата упала на карту. В рестораны сейчас не хожу, стригусь по мере возможности. Правда, дома детская игрушка появилась новая, я ругался, мы же детскую одежду. Начала копиться сумма денег. Мы приняли решение, посоветовались с Андреем Геннадьевичем и Алексеем Геннадьевичем. Перегоним зарплату в целевой фонд "Единой России" тому. Если поддержите такое начинание, будет справедливо. Это касается руководителей подразделений, конечно же, у кого зарплата позволяет. 
Напомним, в регионе сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка. На сегодняшний день в Башкирии зафиксировано уже 422 больных коронавирусной инфекцией. Прошли лечение и выздоровели 34 человека, а 14 человек числится в списке умерших от вируса COVID-19.

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Источник: bash.news
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