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Хабиров раскритиковал жалобы глав районов на вспышки коронавируса

Рубрика: Политика
Теги: коронавирус в башкирии
Хабиров раскритиковал жалобы глав районов на вспышки коронавируса

На оперативном совещании в правительстве РБ Радий Хабиров заявил о том, что республика с принимаемыми мерами должна стремиться к 80 месту по стране. Сейчас наш регион занимает 60 место в России по числу пациентов с COVID-19.



По мнению Главы региона, лучше сейчас выйти на большой показатель по числу заболевших, чтобы потом не было трагических последствий. Между делом, руководитель республики раскритиковал чиновников, которые допускают возникновение очагов. Как оказалось в одном из сел Башкирии появился такой.

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— Немного отвлекусь. Я уже пару ночных звонков получал от глав муниципалитетов. Когда они мне дрожащим голосом звонят и рассказывают, что у них на каком-то предприятии случилась вспышка. Так не дрожащим голосом надо говорить! Надо отрабатывать, чтобы потом не приходилось мне ночами звонить. Это ваша ответственность! В одном кондитерском цехе женщина тяжело заболела – это потому что мер защиты не было! — критически высказался Радий Хабиров.
Напомним, на еженедельной оперативке в Правительстве Башкирии, посвященной недопущению распространения коронавирусной инфекции в Башкирии, Радий Хабиров рассказал, как пожертвовал свою месячную зарплату в целевой фонд "Наша забота" от партии "Единая Россия".

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Источник: proural.info
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