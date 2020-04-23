Хабиров раскритиковал жалобы глав районов на вспышки коронавируса

На оперативном совещании в правительстве РБ Радий Хабиров заявил о том, что республика с принимаемыми мерами должна стремиться к 80 месту по стране. Сейчас наш регион занимает 60 место в России по числу пациентов с COVID-19.







По мнению Главы региона, лучше сейчас выйти на большой показатель по числу заболевших, чтобы потом не было трагических последствий. Между делом, руководитель республики раскритиковал чиновников, которые допускают возникновение очагов. Как оказалось в одном из сел Башкирии появился такой.

— Немного отвлекусь. Я уже пару ночных звонков получал от глав муниципалитетов. Когда они мне дрожащим голосом звонят и рассказывают, что у них на каком-то предприятии случилась вспышка. Так не дрожащим голосом надо говорить! Надо отрабатывать, чтобы потом не приходилось мне ночами звонить. Это ваша ответственность! В одном кондитерском цехе женщина тяжело заболела – это потому что мер защиты не было! — критически высказался Радий Хабиров.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram