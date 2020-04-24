Чиновники мэрии Уфы перечислили дневной заработок на благотворительность

Мэр Уфы Ульфат Мустафин, его заместители и руководители структурных подразделений городской администрации перечислили свой однодневный заработок Фонду социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города». Об этом сообщает информационное агентство «Башинформ».







На эту сумму закупили продуктовые наборы, которые получили 225 многодетных семей, воспитывающих пятерых и более детей.

— В собственности мэра легковой автомобиль ГАЗ-21, или попросту «Волга», моторное судно Quicksilver 340 и прицеп МЗСА, — значится в декларации о доходах мэра.









В распоряжение портала UFA1 попала декларация мэра Уфы, в которой он отчитался за свои доходы. Правда, за 2018 год. Данных за прошлый год пока нет.Чиновник получил 8 миллионов 400 тысяч рублей. Это 700 000 в месяц, 23 333 в день, 972 в час, 16 в секунду. В собственности у мэра есть земельный участок для садоводства в 500 с лишним квадратов. В собственности Мустафина значится еще один участок, в 11 раз превышающий по площади первый, — на 6179 кв. м. Также у мэра есть небольшой жилой дом в 63 квадрата, квартирка в 34 квадрата, гараж в 21 квадрат и одна треть доли в квартире площадью 108 квадратных метров. А вот дорогих иномарок у Ульфата Мустафина нет.

Ульфат Мустафин стал главой городской администрации лишь осенью 2018 года. До этого он входил в число топ-менеджеров «Газпрома». Сколько получил чиновник в прошлом году на посту мэра Уфы, пока неизвестно. Но как только власти выложат эту информацию, мы обязательно вам расскажем об этом. Следите за новостями.



Накануне, 23 апреля, эту идею подал глава Башкирии Радий Хабиров. Он сообщил, что его расходы снизились. Подробности в нашем материале.





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Фото: ufa.sm-news.ru