Хабиров не простит некачественный ремонт и отсыпку дорог
Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания рассказал, какие провинности он не планирует прощать. Недовольство руководителя региона было связано с некачественным ремонтом дорожной сети.
— Нам действительно будет сложно решать ситуацию с дорожной инфраструктурой, — посетовал Радий Хабиров. — Например, расстроил меня Кармаскалинский район, куда я ездил на прошлой неделе. Район очень неплохо развивается, появляются новые предприятия, дома хорошие стоят, дачи, индивидуальные дома. А вот дороги — плохие. И это Кармаскалы. Поэтому первое: грамотно распределяйте ресурсы, ведь они немалые, и очень жестко контролируйте качество, чтобы каждый год не переделывать. Второе — постоянная совместная работа с Минтрансом РФ, где нас слышат. По мостам мы подали туда уже более 100 заявок. «Свои» деньги оттуда надо вытащить!
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На совещании было отмечено, что только 55 процентов региональных дорог Башкирии находится в нормативном состоянии.
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