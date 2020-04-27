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Хабиров не простит некачественный ремонт и отсыпку дорог

Рубрика: Политика
Хабиров не простит некачественный ремонт и отсыпку дорог

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания рассказал, какие провинности он не планирует прощать. Недовольство руководителя региона было связано с некачественным ремонтом дорожной сети.



— Нам действительно будет сложно решать ситуацию с дорожной инфраструктурой, — посетовал Радий Хабиров. — Например, расстроил меня Кармаскалинский район, куда я ездил на прошлой неделе. Район очень неплохо развивается, появляются новые предприятия, дома хорошие стоят, дачи, индивидуальные дома. А вот дороги — плохие. И это Кармаскалы. Поэтому первое: грамотно распределяйте ресурсы, ведь они немалые, и очень жестко контролируйте качество, чтобы каждый год не переделывать. Второе — постоянная совместная работа с Минтрансом РФ, где нас слышат. По мостам мы подали туда уже более 100 заявок. «Свои» деньги оттуда надо вытащить!

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Также к главам муниципалитетов обращаюсь. Как договорились, каждому муниципалитету мы выделили десять миллионов на отсыпку дорог. Но чтобы не получилось, как в прошлом году, когда глиной вместо щебенки дороги отсыпали, а цена отсыпки дороги в разных муниципалитетах отличалась в десять раз! В этом году я таких вещей прощать не буду. Мы разрешили муниципалитетам пользоваться своей щебенкой. Кроме того, на юге Башкирии мы запустили довольно крупное щебеночное производство. Мне сообщили, что республика полностью может себя обеспечить в полном объеме. Обратите на это внимание, проверьте, так ли это.

На совещании было отмечено, что только 55 процентов региональных дорог Башкирии находится в нормативном состоянии.

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Источник: www.i-gazeta.com

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