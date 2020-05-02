Хабиров назначил Маргариту Болычеву руководителем Госкомитета по внешнеэкономическим связям Башкирии
Радий Хабиров, глава Башкортостана, подписал указ о назначении Маргариты Болычевой на пост председателя Госкомитета по внешним экономическим связям республики. Маргарита является самым молодым чиновником среди всего правительственного кабинета региона.
Справка:
Болычевой Маргарите Дмитриевне 26 лет. Место рождение – город Москва.
Она прошла обучение, а впоследствии и аспирантуру в МГУ имени М.В.Ломоносова. Также Болычева Маргарита является выпускницей НИУ «Высшая школа экономики».
Маргарита Дмитриевна начала работать с 2016 года. Первые два года она трудилась в компании ООО «Медиа-контент», в которой занимала посты, связанные с организацией и контролем работы продюсеров.
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Последние 1.5-2 года Маргарита Болычева являлась руководителем некоммерческой компании «Офис-группа». Эта автономная некоммерческая организация отвечает за подготовку и реализацию планов конгресс-бюро Башкортостана.
В начале этого года стала первым заместителем председателя, а с марта исполнялась обязанности председателя Государственного комитета республики Башкортостан по Внешним экономическим связям.
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