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Хабиров назначил Маргариту Болычеву руководителем Госкомитета по внешнеэкономическим связям Башкирии

Рубрика: Политика
Теги: аппарат Правительства Республики Башкортостан
Хабиров назначил Маргариту Болычеву руководителем Госкомитета по внешнеэкономическим связям Башкирии

Радий Хабиров, глава Башкортостана, подписал указ о назначении Маргариты Болычевой на пост председателя Госкомитета по внешним экономическим связям республики. Маргарита является самым молодым чиновником среди всего правительственного кабинета региона.

Справка:
Болычевой Маргарите Дмитриевне 26 лет. Место рождение – город Москва.



Она прошла обучение, а впоследствии и аспирантуру в МГУ имени М.В.Ломоносова. Также Болычева Маргарита является выпускницей НИУ «Высшая школа экономики».

Маргарита Дмитриевна начала работать с 2016 года. Первые два года она трудилась в компании ООО «Медиа-контент», в которой занимала посты, связанные с организацией и контролем работы продюсеров.

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Следующие два года Маргарита была тесно связана с «Ялтинским международным экономическим форумом». Она занималась проведением PR-кампаний, а впоследствии стала первым заместителем руководителя форума.

Последние 1.5-2 года Маргарита Болычева являлась руководителем некоммерческой компании «Офис-группа». Эта автономная некоммерческая организация отвечает за подготовку и реализацию планов конгресс-бюро Башкортостана.

В начале этого года стала первым заместителем председателя, а с марта исполнялась обязанности председателя Государственного комитета республики Башкортостан по Внешним экономическим связям.

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