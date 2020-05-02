В Башкирии депутатам дали отсрочку для подачи сведений о своих доходах
По сообщению пресс-службы парламента, депутатам Башкирии продлили до 1 августа сроки подачи сведений о своих доходах за 2019 год.
Проект закона оперативно разработали в условиях пандемии. По словам Константина Толкачева, председателя Госсобрания - Курултая Республики Башкортостан, данное решение было принято из-за распространения коронавируса. Как он отметил, обычно в конце отчетного периода в банках и организациях, выдающих справки, собирается большое количество людей, что недопустимо в условиях пандемии. Кроме того, эта мера единовременная и уже в 2021 году сроки будут прежние, а подача сведений о доходах пройдет в обычном порядке.
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Фото: gtrk.tv
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