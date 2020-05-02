Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии депутатам дали отсрочку для подачи сведений о своих доходах

В Башкирии депутатам дали отсрочку для подачи сведений о своих доходах

Рубрика: Политика
В Башкирии депутатам дали отсрочку для подачи сведений о своих доходах

По сообщению пресс-службы парламента, депутатам Башкирии продлили до 1 августа сроки подачи сведений о своих доходах за 2019 год. 



Проект закона оперативно разработали в условиях пандемии. По словам Константина Толкачева, председателя Госсобрания - Курултая Республики Башкортостан, данное решение было принято из-за распространения коронавируса. Как он отметил, обычно в конце отчетного периода в банках и организациях, выдающих справки, собирается большое количество людей, что недопустимо в условиях пандемии. Кроме того, эта мера единовременная и уже в 2021 году сроки будут прежние, а подача сведений о доходах пройдет в обычном порядке.

Хабиров назначил Маргариту Болычеву руководителем Госкомитета по внешнеэкономическим связям Башкирии

Читайте также:

Хабиров назначил Маргариту Болычеву руководителем Госкомитета по внешнеэкономическим связям Башкирии
Как пояснил председатель Госсобрания, перенос сроков действует для муниципальных и государственных служащих, депутатов различных уровней, а также для тех, кто должен отчитываться о своих доходах. Данная отсрочка не затрагивает депутатов Госсобрания, так как необходим особый контроль за финансовой отчетностью депутатов парламента республики. Все депутаты Государственного собрания предоставили сведения о доходах в срок до 1 апреля.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: gtrk.tv

Читайте также

В Башкирии депутаты сельских поселений не будут отчитываться о доходах
Политика
В Башкирии депутаты сельских поселений не будут отчитываться о доходах
В Башкирии сельских депутатов-общественников освободят от налоговых отчетов
Экономика
В Башкирии сельских депутатов-общественников освободят от налоговых отчетов
Рустем Ахмадинуров избран вице-спикером парламента Башкирии
Политика
Рустем Ахмадинуров избран вице-спикером парламента Башкирии
В Башкирии депутатов попросили помочь деньгами, чтобы купить медицинские маски
Политика
В Башкирии депутатов попросили помочь деньгами, чтобы купить медицинские маски
В Башкирии примут закон о бесплатной выдаче школьно-письменных товаров первоклассникам
Общество / Образование
В Башкирии примут закон о бесплатной выдаче школьно-письменных товаров первоклассникам
В Башкирии предложили по-новому бороться с нелегальными перевозчиками
Политика
В Башкирии предложили по-новому бороться с нелегальными перевозчиками
В Башкирии изменятся правила продажи алкоголя
Общество / Человек и закон
В Башкирии изменятся правила продажи алкоголя
"Это не предусмотрено регламентом": депутаты не голосовали за поправки в Конституцию по WhatsApp
Политика
"Это не предусмотрено регламентом": депутаты не голосовали за поправки в Конституцию по WhatsApp
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: