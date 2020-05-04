Целое управление администрации главы Башкирии ушло на самоизоляцию

Все сотрудники управления администрации главы республики по социальным коммуникациям ушли на самоизоляцию. Об этом сообщила Прочаковская Елена, руководитель управления.





Одним из отделов управления руководит жена Рустема Ахмадинурова, главы исполкома "Единой России". Как сообщалось ранее, у него был обнаружен коронавирус. Сотрудники переведены на дистанционную форму работы.



"Все сотрудники управления ушли на самоизоляцию в целях профилактики. Признаков заболевания у работников нет. У Нины Ахмадинуровой тест показал отрицательный результат. Также у некоторых сотрудников уже готовы результаты анализов и коронавирусная инфекция у них не подтверждена. Мы продолжим работать в дистанционном формате. Сотрудники вернутся к обычному режиму работы в том случае, если у всего коллектива тесты покажут отрицательный результат".

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Фото: bash.news