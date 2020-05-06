Владимир Путин в прямом эфире обсудит сроки снятия ограничений по COVID-19
Президент России Владимир Путин в очередной раз выйдет в прямой эфир. В этот раз он проведет совещание, на котором обсудит, как выполняются принятые ранее решения. Также выслушает новые рекомендации.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента сообщил, что сегодня в планах у президента совещание по вопросам выполнения принятых ранее решений.
Предполагается, что онлайн-трансляция совещания будет проходить в промежутке времени от 13:00 до 14:00 по московскому времени.
Напомним, что впервые Путин обратился к жителям в конце марта. В этом обращении он сообщил о способах борьбы с коронавирусной инфекцией и объявил какие дни будут нерабочими. Позднее нерабочие дни продлили до конца апреля, а затем до 12 мая.
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Анна Попова, глава Роспотребнадзора РФ заявила, что если жители сегодня начнут нарушать, то уже к 12 маю будет необходимо усиливать ограничения. А если жители будут соблюдать требования режима самоизоляции, то есть надежда, что некоторые ограничения будут сняты.
Минздрав РФ сообщил, что до выхода на плато еще далеко. Сергей Авдеев, главный пульмонолог заявил, что Россия еще не дошла до пика по заболеваемости коронавирусом и выход на плато еще впереди.
Фото: Kremlin.ru
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