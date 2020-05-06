Владимир Путин в прямом эфире обсудит сроки снятия ограничений по COVID-19

Президент России Владимир Путин в очередной раз выйдет в прямой эфир. В этот раз он проведет совещание, на котором обсудит, как выполняются принятые ранее решения. Также выслушает новые рекомендации.



Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента сообщил, что сегодня в планах у президента совещание по вопросам выполнения принятых ранее решений.







Предполагается, что онлайн-трансляция совещания будет проходить в промежутке времени от 13:00 до 14:00 по московскому времени.



Напомним, что впервые Путин обратился к жителям в конце марта. В этом обращении он сообщил о способах борьбы с коронавирусной инфекцией и объявил какие дни будут нерабочими. Позднее нерабочие дни продлили до конца апреля, а затем до 12 мая.

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Фото: Kremlin.ru

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