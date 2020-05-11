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В России с завтрашнего дня завершается режим нерабочих дней

Рубрика: Политика
Теги: коронавирус в башкирии
В России с завтрашнего дня завершается режим нерабочих дней

Владимир Путин сегодня во время обращения к россиянам заявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая. Он заявил, что самоизоляция помогла затормозить развитие эпидемии.



— Мы подошли к следующему этапу — смягчению режима ограничений, — заявил президент.

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Еще несколько недель назад ожидалось, что пик заболеваемости придется примерно на середину мая, однако на днях министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что подъем заболеваемости коронавирусом продолжается. По словам министра, успокаиваться и говорить, что заболеваемость пошла на спад, пока нельзя. Хорошая новость в том, что во многих муниципальных образованиях уже нет необходимости в дополнительных койках. Владимир Путин также подчеркнул, что мировой опыт показал, что главной проблемой стала невозможность вовремя оказать помощь. Россия, по словам президента, смогла подготовиться к росту заболеваемости.

Ранее главный санитарный врач страны Анна Попова сообщила, что Роспотребнадзор рассматривает возможность продления противоэпидемических мер вплоть до момента изобретения вакцины. По предварительным оценкам экспертов, вакцина может быть готова к концу года. Тем не менее в Роспотребнадзоре уже сейчас подготовили рекомендации для регионов по постепенному возвращению к обычной жизни. Первым делом обещают разрешить прогулки с детьми и занятия спортом на свежем воздухе.

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Источник: ufa1.ru

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