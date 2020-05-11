Хабиров разрешил передвигаться по улицам, гулять в парках, играть на детских площадках

Для школьников и людей старше 65 лет остаются ограничения по времени выхода на улице — с 18 до 14 часов для первых и с до 10 часов для вторых.
Для экономики вводится три вида регулирования. Такие компании, как фитнес, кинотеатры, бассейны, музеи и так далее пока работать не будут — в них слишком высокая вероятность заражения коронавирусом. Такие предприятия, как непродовольственные магазины смогут работать при соблюдении специальных правил. Те предприятия, которые уже работали, продолжат свою деятельность с соблюдениям установленных правил.
Указ должен быть готов ночью и будет действовать уже с 12 мая. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram