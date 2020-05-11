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Хабиров разрешил передвигаться по улицам, гулять в парках, играть на детских площадках

Рубрика: Политика
Хабиров разрешил передвигаться по улицам, гулять в парках, играть на детских площадках

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился о том, что со вторника, 12 мая, будут действовать изменения в режиме cамоизоляции в республике.



Самое главное, власти разрешат свободно передвигаться по улицам, гулять в парках, играть на детских площадках, но в масках. Соответственно, проект doroga02 прекращает действие из-за ненадобности.

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Для школьников и людей старше 65 лет остаются ограничения по времени выхода на улице — с 18 до 14 часов для первых и с до 10 часов для вторых.

Для экономики вводится три вида регулирования. Такие компании, как фитнес, кинотеатры, бассейны, музеи и так далее пока работать не будут — в них слишком высокая вероятность заражения коронавирусом. Такие предприятия, как непродовольственные магазины смогут работать при соблюдении специальных правил. Те предприятия, которые уже работали, продолжат свою деятельность с соблюдениям установленных правил.

Указ должен быть готов ночью и будет действовать уже с 12 мая.

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Источник: news102.ru

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