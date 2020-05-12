Режим самоизоляции в Башкирии полностью не отменяется

В Башкирии не отменяется режим повышенной готовности, а режим самоизоляции полностью сниматься не будет. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве республики. Он посетовал на то, что СМИ неправильно преподнесли информацию до жителей Башкирии.
Мы режим повышенной готовности оставляем. Он является обязательным. Мы не отменяем режим самоизоляции полностью. У нас довольно большое количество предприятий, где-то мы даже подкручиваем.
Руководитель региона также рекомендовал жителям Башкирии продолжать соблюдать санитарные нормы. Он также рассказал, каких людей не коснутся послабления режима самоизоляции.
Радий Хабиров, глава республики:
Сегодня я попросил закрыть проект дорога 02. При этом в соответствии с Указом рекомендуем всем гражданам соблюдать режим самоизоляции. Обязательный режим самоизоляции сохраняется для «контактных» людей, люди старше 65 лет и проживающие с ними, больные с пневмонией, люди с хроническими заболеваниями; прибывшие из иностранных государств и из Москвы; лица, находящиеся в социальных учреждениях. Эти граждане подлежат обязательной самоизоляции.
Напомним, накануне Хабиров подписал Указ об отмене режима самоизоляции. Однако масочный режим в республике усилен. Ранее Владимир Путин сегодня сообщил о завершении нерабочих дней, а с 12 мая в регионах страны начинается постепенный выход из режима самоизоляции. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram