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Режим самоизоляции в Башкирии полностью не отменяется

Рубрика: Политика
Режим самоизоляции в Башкирии полностью не отменяется

В Башкирии не отменяется режим повышенной готовности, а режим самоизоляции полностью сниматься не будет. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве республики. Он посетовал на то, что СМИ  неправильно преподнесли информацию до жителей Башкирии. 



Мы режим повышенной готовности оставляем. Он является обязательным. Мы не отменяем режим самоизоляции полностью. У нас довольно большое количество предприятий, где-то мы даже подкручиваем.

Хабиров разрешил передвигаться по улицам, гулять в парках, играть на детских площадках

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Руководитель региона также рекомендовал жителям Башкирии продолжать соблюдать санитарные нормы. Он также рассказал, каких людей не коснутся послабления режима самоизоляции. 

Радий Хабиров, глава республики:
Сегодня я попросил закрыть проект дорога 02. При этом в соответствии с Указом рекомендуем всем гражданам соблюдать режим самоизоляции. Обязательный режим самоизоляции сохраняется для «контактных» людей, люди старше 65 лет и проживающие с ними, больные с пневмонией, люди с хроническими заболеваниями; прибывшие из иностранных государств и из Москвы; лица, находящиеся в социальных учреждениях. Эти граждане подлежат обязательной самоизоляции.
Напомним, накануне Хабиров подписал Указ об отмене режима самоизоляции. Однако масочный режим в республике усилен. Ранее Владимир Путин сегодня сообщил о завершении нерабочих дней, а с 12 мая в регионах страны начинается постепенный выход из режима самоизоляции.
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Источник: bash.news

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