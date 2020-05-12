Режим самоизоляции в Башкирии полностью не отменяется

В Башкирии не отменяется режим повышенной готовности, а режим самоизоляции полностью сниматься не будет. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве республики. Он посетовал на то, что СМИ неправильно преподнесли информацию до жителей Башкирии.







Мы режим повышенной готовности оставляем. Он является обязательным. Мы не отменяем режим самоизоляции полностью. У нас довольно большое количество предприятий, где-то мы даже подкручиваем.

Сегодня я попросил закрыть проект дорога 02. При этом в соответствии с Указом рекомендуем всем гражданам соблюдать режим самоизоляции. Обязательный режим самоизоляции сохраняется для «контактных» людей, люди старше 65 лет и проживающие с ними, больные с пневмонией, люди с хроническими заболеваниями; прибывшие из иностранных государств и из Москвы; лица, находящиеся в социальных учреждениях. Эти граждане подлежат обязательной самоизоляции.

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Руководитель региона также рекомендовал жителям Башкирии продолжать соблюдать санитарные нормы. Он также рассказал, каких людей не коснутся послабления режима самоизоляции.Напомним, накануне Хабиров подписал Указ об отмене режима самоизоляции. Однако масочный режим в республике усилен. Ранее Владимир Путин сегодня сообщил о завершении нерабочих дней, а с 12 мая в регионах страны начинается постепенный выход из режима самоизоляции.