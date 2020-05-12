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В Башкирии могут ужесточить режим смоизоляции

Рубрика: Политика
В Башкирии могут ужесточить режим смоизоляции

Глава Башкирии Радий Хабиров 12 мая на оперативном совещании в правительстве республики допустил ужесточение режима самоизоляции при росте числа заражённых коронавирусом.

Хабиров поручил ускорить выплаты медикам, работающим с коронавирусными пациентами

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«Если мы выйдем из режима самоизоляции не организованно и у нас начнут появляться толпы, то количество заражённых будет увеличиваться и мне придётся вновь принимать меры по самоизоляции. Более жёсткие», - сказал руководитель региона.
Ранее Хабиров опроверг полную отмену режима самоизоляции в республике.

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Источник: ufa.aif.ru

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