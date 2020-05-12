В Башкирии могут ужесточить режим смоизоляции Рубрика: Политика Глава Башкирии Радий Хабиров 12 мая на оперативном совещании в правительстве республики допустил ужесточение режима самоизоляции при росте числа заражённых коронавирусом. Читайте также: Хабиров поручил ускорить выплаты медикам, работающим с коронавирусными пациентами «Если мы выйдем из режима самоизоляции не организованно и у нас начнут появляться толпы, то количество заражённых будет увеличиваться и мне придётся вновь принимать меры по самоизоляции. Более жёсткие», - сказал руководитель региона.Ранее Хабиров опроверг полную отмену режима самоизоляции в республике.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: ufa.aif.ru Читайте также