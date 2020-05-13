Россияне смогут голосовать на выборах дистанционно

Принятые в избирательное законодательство поправки также предусматривают возможность собирать подписи избирателей за кандидата при помощи портала «Госуслуги». Кроме того, была внесена поправка о возможности переноса губернаторских выборов в период действия режимов повышенной готовности или ЧС.
Для исключения ошибок при изготовлении подписных листов избирательные комиссии будут обязаны утвердить образец заполнения документа.
«Предлагаемые изменения призваны способствовать обеспечению прав участников избирательного процесса, а также препятствовать совершению неправомерных действий», — говорится в пояснительной записке. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram