Россияне смогут голосовать на выборах дистанционно

Госдума приняла закон, разрешающий россиянам голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 13 мая.







Инициатива коснется голосования на выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта Федерации, местного референдума.



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Фото: live-press.ru

Принятые в избирательное законодательство поправки также предусматривают возможность собирать подписи избирателей за кандидата при помощи портала «Госуслуги». Кроме того, была внесена поправка о возможности переноса губернаторских выборов в период действия режимов повышенной готовности или ЧС.Для исключения ошибок при изготовлении подписных листов избирательные комиссии будут обязаны утвердить образец заполнения документа.«Предлагаемые изменения призваны способствовать обеспечению прав участников избирательного процесса, а также препятствовать совершению неправомерных действий», — говорится в пояснительной записке.