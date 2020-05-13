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Игорь Миронов назначен главой администрации города Салавата

Рубрика: Политика
Теги: руководство городов и районов
Игорь Миронов назначен главой администрации города Салавата

Сегодня, 13 мая, на заседании совета городского округа Салавата рассмотрели вопрос о назначении нового главы города. Решение о новой кандидатуре было принято единоглавно депутатским корпусом совместно с заместителем руководителя администрации главы Ринатом Башировым.



Решением депутатов был выбран Игорь Миронов. Помимо него в конкурсе на замещение должности принимали участие еще несколько кандидатов. 

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«Избранный глава города Салават поблагодарил всех присутствующих за оказанное ему доверие и заверил, что приложит все силы и умения для дальнейшего развития одного из самых перспективных городов республики, тем самым создавая комфортные условия проживания для салаватцев», – передается в сообщении администрации.
Напомним, что ранее на должность мэра Салавата Миронова утвердил глава Башкирии Радий Хабиров. До назначения руководитель салаватской администрации  был первым заместителем министра промышленности и энергетики Башкирии. Сегодня на заседании присутствовал первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГорОбзор.ру

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