Игорь Миронов назначен главой администрации города Салавата

Сегодня, 13 мая, на заседании совета городского округа Салавата рассмотрели вопрос о назначении нового главы города. Решение о новой кандидатуре было принято единоглавно депутатским корпусом совместно с заместителем руководителя администрации главы Ринатом Башировым.







Решением депутатов был выбран Игорь Миронов. Помимо него в конкурсе на замещение должности принимали участие еще несколько кандидатов.

«Избранный глава города Салават поблагодарил всех присутствующих за оказанное ему доверие и заверил, что приложит все силы и умения для дальнейшего развития одного из самых перспективных городов республики, тем самым создавая комфортные условия проживания для салаватцев», – передается в сообщении администрации.



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Фото: ГорОбзор.ру

Напомним, что ранее на должность мэра Салавата Миронова утвердил глава Башкирии Радий Хабиров. До назначения руководитель салаватской администрации был первым заместителем министра промышленности и энергетики Башкирии. Сегодня на заседании присутствовал первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров.