Хабиров назвал три условия для ужесточения режима самоизоляции

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал три показателя, которые влияют на ослабление или, наоборот, ужесточение режима самоизоляции. На оперативном совещании в правительстве РБ он сообщил, в каком случае режим самоизоляции можно будет смягчить.







— Нам важны три показателя: рост и соотношение количества инфицированных, коечный фонд и количество тестирований, — сказал Глава РБ.

— Если мы по этим показателям выходим на уровень, который Роспотребнадзор нам установил, меры по ослаблению режима мы продолжаем. Будем совместно с Роспотребнадзором смотреть, информировать о наших мерах, чтобы они нам дали согласование. Но если у нас будет ломаться один из показателей, мы вынуждены будем откатываться назад. Там есть два показателя, которые точно от нас зависят: коечный фонд и тестирования. А первый показатель зависит от хода инфицирования и соблюдения людьми самоизоляции. Мы за это время уже столько прочитали про этот вирус, уже все вирусологами стали.

— Все врачи утверждают одно: самое спасительное — это социальная дистанция, социальная изоляция и соблюдение масочного режима.



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