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Китай выделит пострадавшим от коронавируса странам два миллиарда долларов

Рубрика: Политика
Китай выделит пострадавшим от коронавируса странам два миллиарда долларов

Китай в ближайшие два года выделит 2 миллиарда долларов для оказания помощи пострадавшим от коронавируса странам, особенно развивающимся государствам, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.

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"С целью стимулировать международное сотрудничество против COVID-19, Китай предоставит 2 миллиарда долларов в последующие два года для оказания помощи в борьбе с коронавирусом и на социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся странах", - заявил китайский лидер на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит в режиме видеоконференции.

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: foto.wuestenigel.com

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