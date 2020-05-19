Депутаты Курултая Башкирии разработали закон, который позволит блокировать экстремистские сайты до суда

В скором времени документ представят на рассмотрение в Госдуме.







Депутаты Государственного собрания- Курултая РБ выступили с очередной инициативой. Подробнее о новом законе рассказал Рустам Ишмухаметов. Как отметил политик, в этот раз парламентарии озадачились деятельностью экстремистских сайтов. А именно того большого количества времени, которое проходит с момента обнаружения портала до его блокировки по решению суда. По словам Рустама Ишмухаметова, все это время ресурс продолжает работать, а его авторы уже создают пути отхода на другие источники. Поэтому башкирские депутаты предлагают внести в Госдуму инициативу, которая упростит процесс блокировки. По мнению законодателей, права на данную процедуру необходимо передать правоохранителям, так как именно они ведут работу с терроризмом и экстремизмом.

— Для блокировки необходимо требование генерального прокурора страны или его заместителей. На практике с момента обнаружения нежелательного контента в Интернете до вынесения судебного решения о его блокировке проходит очень много времени. Ресурс между тем функционирует, вербовщики продолжают безнаказанно осуществлять противоправную деятельность и вовлекать новых участников в ряды экстремистских и террористических организаций, планировать и совершать преступления данной категории. Кроме того, после блокировки экстремисты довольно быстро создают новый контент и продолжают свою преступную деятельность. Предложенный нами законопроект нацелен на упрощение процесса, — пояснил Рустам Ишмухаметов.



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Фото: sovetskaya-adygeya.ru