Депутаты Курултая Башкирии разработали закон, который позволит блокировать экстремистские сайты до суда
В скором времени документ представят на рассмотрение в Госдуме.
Депутаты Государственного собрания- Курултая РБ выступили с очередной инициативой. Подробнее о новом законе рассказал Рустам Ишмухаметов. Как отметил политик, в этот раз парламентарии озадачились деятельностью экстремистских сайтов. А именно того большого количества времени, которое проходит с момента обнаружения портала до его блокировки по решению суда. По словам Рустама Ишмухаметова, все это время ресурс продолжает работать, а его авторы уже создают пути отхода на другие источники. Поэтому башкирские депутаты предлагают внести в Госдуму инициативу, которая упростит процесс блокировки. По мнению законодателей, права на данную процедуру необходимо передать правоохранителям, так как именно они ведут работу с терроризмом и экстремизмом.
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