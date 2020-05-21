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Путин наградил Александра Сидякина за заслуги перед Отечеством

Рубрика: Политика
Путин наградил Александра Сидякина за заслуги перед Отечеством

Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан Александра Сидякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Эту почетную награду ему присвоили за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.



Напомним, в Аппарате Правительства Башкортостана Сидякин начал работать в октябре 2018 года. А до этого он был депутатом Госдумы от Татарстана и первым зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.

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К слову, этим же указом Путина звание «Заслуженного работника пищевой индустрии РФ» получила директор по закупу сырья АО «Белебеевский ордена "Знак Почета" Молочный Комбинат» Ольга Линкевич.

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Источник: allufa.ru
Фото: из открытых источников

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