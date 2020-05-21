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Рубрика: Политика

В Башкирии внесены изменения в указ о режиме повышенной готовности

В Башкирии внесены изменения в указ о режиме повышенной готовности

| 21 май 2020 | 21:15

Радий Хабиров внёс очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В новой редакции значится, что режим самоизоляции сохраняется для людей старше 65 лет, тех, кто имеет хронические заболевания, а также тех, кто с ними проживает.



Разрешается покидать места самоизоляции для покупки продуктов, лекарств, обращений в салоны связи. Также разрешено ездить в сады и на дачи при наличии паспорта, членской книжки или правоустанавливающего документа на участок или загородный дом.

Хабиров попросил внести изменения в указ о режиме самоизоляции

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Хабиров попросил внести изменения в указ о режиме самоизоляции
"При этом режим самоизоляции для граждан старше 65 лет может не применяться к руководителям и сотрудникам организаций и органов власти, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также к работникам здравоохранения", — подчеркивают в пресс-службе главы республики.
Также обязательно прохождение 14-дневной самоизоляции по месту жительства для вахтовиков, прошедших через обсерватор. Все прибывшие в уфимский аэропорт из иностранных государств, Москвы и других регионов, неблагополучных по коронавирусной инфекции, должны сдать анализ на коронавирус в аэропорту.

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Источник: gtrk.tv
Фото: rb7.ru

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