Хабиров рассказал, почему в последнее время не выезжал по районам Башкирии

| 23 май 2020 | 12:33

Сегодня, 23 мая, Радий Хабиров признался в своих социальных сетях, что не ездил по городам Башкирии, потому что боялся распространить коронавирус.



Он сообщил, что его работа заключается и в том, что он должен своими глазами видеть и понимать, что происходит в нашей большой республике. И поэтому много ездил... до коронавируса.







— Перерыв был, потому что очень боялся сам распространить эту заразу. Но жизнь продолжается, и я и мои коллеги начинаем снова ездить по районам. Сегодня я в Сибае. Этот город после событий с горящим карьером стал для меня почти родным. Важно достроить здесь те объекты, которые мы ранее заложили — такие, как набережная реки Туяляс, детский оздоровительный лагерь «Шифа», филармония, молодежный клуб «Ирандык». В поездке со мной сегодня и руководитель «Башнефти» Татриев Хасан Курейшевич. Поскольку ряд объектов в Зауралье строится в том числе на средства, выделенные «Башнефтью». Это существенная поддержка для республики. Совместно решили также определить и дальнейшие наши шаги по развитию башкирского Зауралья, — отметил Хабиров.





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