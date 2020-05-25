Депутаты Госдумы предлагают выдавать повышенную пенсию с 75 лет

Авторы документа отмечают, что размер пенсий, которые сейчас получают 75-летние граждане, достигает или превышает уровень прожиточного минимума, однако не позволяет удовлетворять потребности, возникающие из-за возраста. Депутаты подчеркнули, что большинство 75-летних россиян имеют хронические заболевания.
Однако в пояснительной записке не обозначены источники финансирования для реализации законопроекта и размер необходимых ассигнований. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram