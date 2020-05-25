Депутаты Госдумы предлагают выдавать повышенную пенсию с 75 лет

| 25 май 2020 | 11:46

Депутаты ЛДПР, а также член Совета Федерации Сергей Леонов разработали законопроект, согласно которому право на повышенную фиксированную выплату к пенсии возникает после 75 лет.







Сейчас повышенная выплата полагается после 80 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из авторов, главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

«Следует отметить, что Всемирная организация здравоохранения относит лиц, достигших возраста 75 лет, к лицам старческого возраста», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.



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Авторы документа отмечают, что размер пенсий, которые сейчас получают 75-летние граждане, достигает или превышает уровень прожиточного минимума, однако не позволяет удовлетворять потребности, возникающие из-за возраста. Депутаты подчеркнули, что большинство 75-летних россиян имеют хронические заболевания.Однако в пояснительной записке не обозначены источники финансирования для реализации законопроекта и размер необходимых ассигнований.