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Хабиров предложил наказывать за курение кальяна в общественных местах

Хабиров предложил наказывать за курение кальяна в общественных местах

| 01 июн 2020 | 11:43

В Башкирии могут ввести наказание для тех, кто курит кальяны в общественных местах. С такой инициативой выступил глава Башкирии Радий Хабиров на правительственном совещании.



«Очень много жалоб, по крайней мере, с Уфы к нам идет. Мы на данный момент кальянные запретили, но мы начали фиксировать такое явление, когда молодежь собирается в разных местах довольно большими группами и начинает курение кальянов. Во-первых, это нарушение тех санитарно-эпидемиологических норм, о которых мы говорили. Если это студенты, то мне непонятно, что эти студенты делают. Молодежь, которая собирается, они ведут себя довольно агрессивно», – заявил Радий Хабиров.

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«Посмотрите, если есть необходимость, то внесите нормы о наказании за употребление кальяна в общественных местах», – заключил глава республики.
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Источник: gorobzor.ru

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