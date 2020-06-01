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"Я от этой темы не отстану": Хабиров попросил принять дополнительные меры для уменьшения числа ДТП на дорогах Башкирии

"Я от этой темы не отстану": Хабиров попросил принять дополнительные меры для уменьшения числа ДТП на дорогах Башкирии

| 01 июн 2020 | 12:40

В Башкирии по данным республиканского ГИБДД с начала текущего года произошло 1 241 ДТП, что на 165 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как доложил председатель Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Алан Марзаев в ходе оперативного совещания в региональном правительстве, в авариях пострадали 1 560 человек (сокращение количества раненных на 240 человек), погибло 126 (цифра на 18 меньше показателей аналогичного периода прошлого года).



«Основной причиной ДТП являются превышение скорости, нарушения ПДД как пешеходами, так и водителями, управление автомобилями в состоянии алкогольного опьянения», - рассказал Марзаев.

В свою очередь глава Башкирии Радий Хабиров попросил принять дополнительные меры для уменьшения числа ДТП на дорогах республики.

«Я, когда даю поручения, даю их обдуманно и жду их исполнения. По итогам прошлого года мы потеряли 464 человек на дорогах. Мы договорились с ГИБДД и Гострансом цифру в 400 вы в этом году переходить не должны. <…> Первый квартал был очень легким для вас с учетом карантина, многие не ездили. Сейчас начинается лето, начинают летать наши жители и убиваться. Может вам еще дополнительные меры принять? Я просто от этой темы не отстану. <…> Сейчас я говорю спокойно, а потом будем ругаться», - рассказал он.
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Напомним, ранее Хабиров неоднократно критиковал правительство Башкирии за показатели несчастных случаев и смертности в результате ДТП. Добавим, что с начала 2020 года на дорогах республики установлено 459 камер, из них 114  — за апрель.

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Источник: gorobzor.ru

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