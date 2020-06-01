"Я от этой темы не отстану": Хабиров попросил принять дополнительные меры для уменьшения числа ДТП на дорогах Башкирии
| 01 июн 2020 | 12:40
В Башкирии по данным республиканского ГИБДД с начала текущего года произошло 1 241 ДТП, что на 165 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как доложил председатель Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Алан Марзаев в ходе оперативного совещания в региональном правительстве, в авариях пострадали 1 560 человек (сокращение количества раненных на 240 человек), погибло 126 (цифра на 18 меньше показателей аналогичного периода прошлого года).
«Основной причиной ДТП являются превышение скорости, нарушения ПДД как пешеходами, так и водителями, управление автомобилями в состоянии алкогольного опьянения», - рассказал Марзаев.
В свою очередь глава Башкирии Радий Хабиров попросил принять дополнительные меры для уменьшения числа ДТП на дорогах республики.
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