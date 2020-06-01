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Хабиров совершил рабочую поездку в Благовещенский район

Хабиров совершил рабочую поездку в Благовещенский район

Благовещенский район | 01 июн 2020 | 19:59

1 июня Глава Башкирии Радий Хабиров посетил с рабочей поездкой Благовещенский район. Руководитель региона провёл выездное совещание «Час общественных пространств и жилищно-коммунального хозяйства», проинспектировав ход реализации программы «Башкирские дворики» и посетив предприятие по производству малых архитектурных форм.

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В Благовещенске в программу благоустройства дворов в этом году вошла всего одна территория, объединяющая сразу три многоквартирных дома по улице Комарова. В них проживает почти 1 000 человек.



По словам главы района Олега Голова, работы включают в себя обновление асфальтобетонного покрытия, устройство парковок, освещение, установку детских и спортивных площадок, монтаж систем видеонаблюдения и озеленение территории. На эти цели направили 19 млн рублей. Благоустройство планируется завершить до 1 июля.

Радий Хабиров отметил, что в Благовещенске выбрали правильный подход. В связи с пандемией коронавируса программу «Башкирские дворики» пришлось пересмотреть. Поэтому комплексное благоустройство, отвечающее интересам большой группы горожан, – оптимальное решение. Руководитель региона поручил уделить особое внимание качеству работ, подчеркнув, что в 2021 году бюджет программы «Башкирские дворики» увеличат.

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В Благовещенске открылся завод по производству спортивных и игровых площадок

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Глава республики побывал в парке имени Николая Киселёва, партизана, совершившего подвиг во время Великой Отечественной войны. В 2015 году здесь был установлен памятник герою. Благодаря планомерному благоустройству парк превратился в настоящую точку притяжения для жителей микрорайона. Здесь появились детские и спортивные площадки, завершается обустройство зоны для выгула собак.

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Глава Башкортостана также посетил предприятие «Проспект», которое специализируется на изготовлении малых архитектурных форм и осветительного оборудования.

Напомним, в феврале 2020 года проект стоимостью 250 млн рублей одобрили на заседании «Инвестчаса». Как рассказала генеральный директор компании Мария Новосёлова, на производственной площадке выполнили ремонт основных цехов, провели инженерные сети и установили необходимое оборудование, в том числе станки с ЧПУ для обработки дерева и металла. В дальнейшем здесь появится линия по литью пластиковых изделий.


– У нас уже есть заказы на продукцию, – отметила Мария Новосёлова. – Один из первых – это игровой комплекс для детско-юношеской школы в Сибае.
В ближайших планах инвесторов – зарегистрироваться в качестве резидента ТОСЭР Благовещенска и, создав 150 новых рабочих мест, стать одним из крупнейших региональных производителей элементов благоустройства для сферы ЖКХ.


Глава Башкортостана высоко оценил уровень организации производства.

– Молодцы! Видна культура труда, везде чистота и порядок. Фактически вы запустили первое в отрасли предприятие такого уровня, – подчеркнул Радий Хабиров. – Мы ежегодно направляем на благоустройство значительный объём средств. В числе востребованных видов продукции – остановочные павильоны, ограждения для хоккейных и футбольных площадок. Вы должны доказать свою состоятельность новизной, качеством, ценовой политикой. Ждём от предприятия активного участия в наших проектах и конкурсах.
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Источник: gtrk.tv
Фото: glavarb.ru

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