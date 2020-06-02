Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии усилят контроль за детскими лагерями

В Башкирии усилят контроль за детскими лагерями

В Башкирии усилят контроль за детскими лагерями

| 02 июн 2020 | 10:18

Депутаты Госсобрания РБ приняли закон, согласно которому предполагается создание в республике Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей для осуществления контроля за детскими лагерями.  



В состав комиссии будут входить представители органов исполнительной власти, надзорных органов, депутаты регионального парламента и уполномоченный по правам ребенка.  

Константин Толкачев, председатель Госсобрания республики рассказал, что данная комиссия будет контролировать обстановку в сфере детского отдыха и оказывать содействие учреждениям, обеспечивающим детский отдых. Комиссией будет вестись мониторинг ситуации с отдыхом и оздоровлением детей в регионе, проводиться семинары для организаций отдыха и оздоровления детей, анализ результатов мероприятий в рамках оздоровительной кампании, разрабатываться предложения и программы. Кроме того, комиссия будет разбирать случаи нарушения законодательства в сфере детского отдыха. 

Власти Башкирии сообщили, когда заработают детские лагеря

Читайте также:

Власти Башкирии сообщили, когда заработают детские лагеря
Также Толкачев сообщил, что в полномочия членов комиссии войдет проверка информации о нарушениях в детских лагерях. Комиссия будет обладать правом исключать из реестра учреждения, которые нарушают требования предоставления услуг для детского отдыха. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: