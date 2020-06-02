В Башкирии усилят контроль за детскими лагерями
| 02 июн 2020 | 10:18
Депутаты Госсобрания РБ приняли закон, согласно которому предполагается создание в республике Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей для осуществления контроля за детскими лагерями.
В состав комиссии будут входить представители органов исполнительной власти, надзорных органов, депутаты регионального парламента и уполномоченный по правам ребенка.
Константин Толкачев, председатель Госсобрания республики рассказал, что данная комиссия будет контролировать обстановку в сфере детского отдыха и оказывать содействие учреждениям, обеспечивающим детский отдых. Комиссией будет вестись мониторинг ситуации с отдыхом и оздоровлением детей в регионе, проводиться семинары для организаций отдыха и оздоровления детей, анализ результатов мероприятий в рамках оздоровительной кампании, разрабатываться предложения и программы. Кроме того, комиссия будет разбирать случаи нарушения законодательства в сфере детского отдыха.
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