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Рацион школьников в Башкирии будет состоять из мяса местных производителей

Рацион школьников в Башкирии будет состоять из мяса местных производителей

| 02 июн 2020 | 20:49

Глава Башкирии Радий Хабиров написал в социальной сети Фейсбук, что республика должна обеспечивать качественными продуктами не только образовательные учреждения, но и учреждения дошкольного образования и медицинские организации.



Он задался вопросом обеспечения школьников качественным мясом. Республика, которая в России занимает первое место по производству говядины, обеспечивала школьников мясом, произведенным в регионе, всего на 6%. В рацион детей включали дешевую перемороженную буйволятину из Парагвая, Уругвая, Аргентины и Индии. Мясо это было не первой свежести. Котлеты неестественно красного цвета. Сегодня подведены предварительные итоги.

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До пандемии 77% мяса, которое включали в рацион школьников, было произведено в Башкирии. С 1 сентября, когда все дети снова пойдут в школы, оставшиеся 23% также будут использовать мясо, произведенное в республике.

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Источник: mishred.rbsmi.ru
Фото: скрин видео

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