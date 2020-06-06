Радий Хабиров побывал с рабочей поездкой в Бакалинском районе

Бакалинский район | 06 июн 2020 | 16:10

Сегодня, 6 июня, глава Башкирии Радий Хабиров с рабочей поездкой посетил Бакалинский район республики, где посетил объекты промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы.





В Бакалах Радий Хабиров посетил сельскохозяйственный снабженческий потребительский кооператива «Партнёр». Образованный в 2017 году, кооператив объединяет 15 товаропроизводителей. По словам руководителя Радика Набиева, коллектив ежедневно заготавливает и отправляет на переработку до 19 тонн молока. Аграрии планируют организовать переработку сырья, производство цельномолочной продукции и твёрдых сыров с помощью гранатовой поддержки. Радий Хабиров поручил министерству сельского хозяйства региона оказать содействие кооперативу в подготовки заявки на получение гранта.

Кроме того, глава республики посетил Бакалинский кирпичный завод, музей почётных жителей Бакалинского района, ветеранов Великой Отечественной войны Николая Асанбаева и Даяна Мурзина и школу №1. В прошлом году был введен в эксплуатацию новый корпус одной из старейших образовательных школ, которой исполнилось более 110 лет. Заведение на 825 мест спроектировали по современным стандартам, включая актовый зал на 350 мест, обеденный – на 250 мест, спортзал площадью 290 квадратных метров и гимнастический зал. Общая площадь объекта превышает 17 тысяч «квадратов».

Строительство школы началось в 2015 году, но вскоре приостановилось из-за срыва графика производства работ. После разрешения спорных моментов и смены подрядчика строительство возобновилось. Школа входит в число юбилейных объектов к 100-летию республики. Радий Хабиров осмотрел учебные классы, посетил столовую, спортивный и актовый залы, высоко оценив качество строительных работ и уровень оснащения. Он отметил, что сложный для муниципалитета объект превратился в одно из сильнейших образовательных учреждений района – как в части материальной базы, так и организации учебного процесса.

– Район развивается успешно, хочу поблагодарить руководство муниципалитета за эту работу. Мы начали возрождать в регионе кооперативное движение. Могу сказать, что такая хорошая ситуация, как в Бакалинском районе, наблюдается не везде. Поэтому мы рассмотрим возможность проведения здесь республиканского тематического семинара-совещания, – подытожил Радий Хабиров. – Кроме того, актуальная задача – привести в порядок социальные объекты, спортивные сооружения, завершить благоустройство населённых пунктов. Наряду с этим для сельских жителей очень важны историко-культурные учреждения, особенно, если они связаны с такими легендарными личностями, как Даян Мурзин и Николай Асанбаев.









Вопросы развития Бакалинского района Радий Хабиров обсудил с Александром Андреевым на совещании, прошедшем в формате «Час главы».

Добавим, что по итогам визита в музей ветеранов Великой Отечественной войны Николая Асанбаева и Даяна Мурзина принято решение выделить музею 10 миллионов рублей на ремонт и обновление материальной базы. Как пояснил глава администрации Бакалинского района Александр Андреев, сегодня здание музея требует капитального ремонта. Для проведения всего перечня работ, а также закупки нового оборудования для современного 3D-зала муниципалитету не хватает средств.



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Фото: glavarb.ru