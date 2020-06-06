Глава Башкирии Радий Хабиров побывал на Бакалинском кирпичном заводе

Бакалинский район | 06 июн 2020 | 16:28

Сегодня, 6 июня, в рамках рабочей поездки в Бакалинский район глава Башкирии Радий Хабиров посетил Бакалинский кирпичный завод, открытый в 2013 году. Заброшенное предприятие, ранее принадлежавшее местному ДРСУ, простаивало больше пяти лет, пока его не выкупил предприниматель Марат Арсланов.





Завод начал свою работу с выпуска 30 тысяч кирпичей в сутки, позже в связи с большим спросом было принято решение о масштабной реконструкции мощностей. Эту работу завершили в 2015 году, на модернизацию направили 200 миллионов рублей. Сейчас предприятие выпускает до 20 миллионов штук кирпича в год. Продукция предприятия реализуется в Башкортостане, Оренбургской и Самарской областях, Татарстане.

– Это одно из ключевых предприятий для села. Отрадно, что оно имеет хороший рынок сбыта, в том числе за пределами республики, – отметил Радий Хабиров. – При этом мы заинтересованы в том, чтобы местные производители активно участвовали в строительстве наших социальных объектов. Это выгодно как для бизнеса, так и для республики в целом.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: glavarb.ru