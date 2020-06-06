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Глава Башкирии Радий Хабиров побывал с рабочей поездкой в Шаранском районе

Глава Башкирии Радий Хабиров побывал с рабочей поездкой в Шаранском районе

Шаранский район | 06 июн 2020 | 23:36

Перспективы дальнейшего развития территории руководитель республики обсудил с главой района Ильгизом Самигуллиным. Радий Хабиров отметил, что муниципалитет демонстрирует хорошие результаты в экономике, социальной политике.



В ходе общения стороны затронули вопросы газификации, строительства и реконструкции систем водоснабжения, ремонта дорог. Радий Хабиров подчеркнул, что в следующем году в два раза вырастет объём финансирования на модернизацию дорожного хозяйства района.

Радий Хабиров и Ильгиз Самигуллин также обсудили тему ликвидации последствий урагана, бушевавшего в муниципалитете в минувшие выходные. Глава Башкортостана подчеркнул, что республика окажет необходимую поддержку.

Радий Хабиров побывал с рабочей поездкой в Бакалинском районе

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Радий Хабиров побывал с рабочей поездкой в Бакалинском районе
«Шаранский район – небольшой, но очень продуктивный. Понравилось, как работает команда, – подвёл итоги поездки Радий Хабиров. – Очень приятное впечатление оставили населённые пункты. Хорошо развивается малый и средний бизнес. Недавно здесь был ураган, и мы район один на один с этой бедой не оставим, поможем».

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: glavarb.ru

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