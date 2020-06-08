В Башкирии не будет послаблений режима повышенной готовности из-за коронавируса
Коронавирус в Башкирии | 08 июн 2020 | 11:33
На оперативном совещании в правительстве региона глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что пока что в Башкирии не будет никаких послаблений режима повышенной готовности из-за коронавируса. По мнению главы, в правительстве не доработали, а жители не услышали и не поняли серьезность ситуации, что и привело к вспышке COVID-19.
«Для меня это была одна из самых сложных недель. Мы с вами пожинаем плоды, мы все таки не доработали, я считаю. И жители нас не услышали, получается, и это только наша вина. У нас большие проблемы были из-за хаотичного передвижения на вахтовую работу. Большие очаги у нас появлялись по линии вахтовиков, и мы начали фиксировать большое количество людей инфицированных 65+, а это угроза жизни и здоровью вообще серьезная. Поэтому меня это очень сильно беспокоит и, сразу забегая вперед, скажу, что никаких оснований двигаться вперед по дальнейшему раскрытию абсолютно не вижу, ко мне даже с этим не обращайтесь», – пояснил свою позицию руководитель республики.
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